Eski Hakim FETÖ Üyeliğinden Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Hakim FETÖ Üyeliğinden Tutuklandı

8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla tutuklandı.

05.10.2024 00:18
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla 8 yıldır aranırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan eski hakim Mustafa Karatay tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin ortak operasyonuyla gözaltına alınan Karatay, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Karatay, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı, buradaki sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin ortak operasyonuyla 8 yıldır kaçak olan ve meslekten ihraç edilen eski hakim Karatay, 2 Ekim'de Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış şekilde bulunmuştu.

Karatay'ın evindeki aramada bulunan ve FETÖ'nün üst yönetimiyle iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemeye el konulmuş, Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu belirlenmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan Karatay'ın, FETÖ'nün yargıdaki elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynadığı, örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalıştığı tespit edilmişti.

Ağır ceza mahkemesi başkanlığı, özel yetkili hakimlik gibi görevlerde bulunan Karatay, aralarında dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de yer aldığı 14 sanıklı Erzincan'daki Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanı olarak görev almıştı.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Terör, Hakim, Son Dakika

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