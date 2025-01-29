HDP\'li Figen Yüksekdağ\'ın kardeşi evinde ölü bulundu

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'daki evinde ölü bulundu.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN KARDEŞİNDEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alınamayınca yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Figen Yüksekdağ

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AHMET TÜRK'ÜN DE TORUNU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İmralı heyetinde bulunan ve yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu da silahlı saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk, Mersin'deki saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıdan önce tartışmanın eğlence mekanında başladığı ortaya çıktı.