HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torununun silahlı saldırı da hayatını kaybetmesinin ardından bir haber de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşinden geldi. 3 gündür haber alınamayan Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ Adana'daki evinde ölü bulundu.

29.01.2025 16:49
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HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'daki evinde ölü bulundu.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN KARDEŞİNDEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alınamayınca yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu
Figen Yüksekdağ

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AHMET TÜRK'ÜN DE TORUNU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İmralı heyetinde bulunan ve yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu da silahlı saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk, Mersin'deki saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıdan önce tartışmanın eğlence mekanında başladığı ortaya çıktı.

HDP\'li Figen Yüksekdağ\'ın kardeşi evinde ölü bulundu

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Son Dakika Güncel HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Malata Almanya:
    Allah rahmet eylemesin.. 322 603 Yanıtla
    Yisteks Tekstil:
    Allah’ta senden emir bekliyordu rahmet edeyim mi etmeyeyim mi 0 0
    Soner Karabacak:
    Hoşt 0 0
    Nusret Gündüz:
    amin 0 0
  • Malata Almanya:
    Türkçülük kazanacak! 219 632 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    barışın olmasını istemeyen yine devreye girdiler Türk Kürt kardeştir .vefat edenler için Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. 305 36 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Birileri düğmeye bastı, dikkat ederseniz İmralı - Dem sürecinin içinde yer alan isimler bunlar. Ama bu sefer başaracağız. 142 28 Yanıtla
    deyvani10 :
    ne pok yiyicen 0 0
  • Tolga A.:
    bir şeyler oluyor yine 116 10 Yanıtla
  • Android Adana:
    Sürece Karşı Çıkan PKK İşbaşında. Önce Ahmet Türk Torunu Şimdide Figen'in Bacısı.! 79 29 Yanıtla
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