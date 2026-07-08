Eski Hükümlüye Süt Sığırcılığı Desteği - Son Dakika
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Eski Hükümlüye Süt Sığırcılığı Desteği

Eski Hükümlüye Süt Sığırcılığı Desteği
08.07.2026 12:57
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Edirne'de eski hükümlü Z.S., 440 bin lira hibe ile süt sığırcılığı işletmesi kurdu.

Edirne'de yaşayan eski hükümlü Z.S., eski hükümlülere yönelik hibe desteği kapsamında aldığı 440 bin liralık destekle süt sığırcılığı işletmesi kurdu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı aracılığıyla yürütülen destek programı kapsamında, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün "Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne dair hazırladığı "Büyükbaş Hayvan Süt Sığırcılığı" projesiyle başvuran Z.S'nin talebi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce kabul edildi.

Projenin hayata geçirildiği Havsa ilçesindeki işletmeyi, Edirne Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ile Koruma Kurulu üyesi kurumların temsilcileri ziyaret etti.

Z.S, İŞKUR'dan aldığı 440 bin lira hibe desteğiyle 2 gebe büyükbaş hayvan satın aldığını belirtti.

Hayvan yetiştiriciliği projesini eşinin desteğiyle sürdürdüğünü ifade eden Z.S, ilerleyen süreçte işletmesini büyütmeyi hedeflediğini kaydetti.

Devletin sunduğu imkanlardan yararlanarak hayatında yeni bir sayfa açtığını dile getiren Z.S, desteklerinden dolayı başta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olmak üzere katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve beraberindeki heyet de Z.S'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, devletin ayrım gözetmeksizin vatandaşların yanında olduğunu, eski hükümlülerin kendi işlerini kurarak üretime ve istihdama katılmasının toplumsal uyum ve ekonomik bağımsızlık açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Edirne, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Hükümlüye Süt Sığırcılığı Desteği - Son Dakika

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