Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Şahin, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldı.

Şahin, ifade işlemi sonrasında hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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