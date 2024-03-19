Eski Irak Savunma Bakanı İsveç'te Tutuklandı

Eski Irak Savunma Bakanı Najah Hassan el-Shammari, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda tutuklandı.
Soruşturmanın savcısı Jens Nilsso, TV4 kanalına yaptığı açıklamada, Shammari'nin 2019'da yalan beyanla sosyal yardım aldığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 1,5 yıl arandığını ve ifadeye gelmediği için tutuklandığını belirtti.
Shammari, 2019'da Irak Savunma Bakanlığına atandığında, İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.
TV4'ün haberinde, 2019 yılında Irak Savunma Bakanlığına getirilen Najah Hassan el-Shammari'nin, İsveç vatandaşlığı da bulunduğunun ortaya çıkmasından sonra 2020'de görevinden istifa ettiği belirtildi.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm nüfusuna kayıtlı Shammari'nin, Irak'ta ikamet etmesine ve bakanlık maaşı almasına rağmen 2019'da İsveç'ten de sosyal yardım aldığı tespit edilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.
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