İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor

İran\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor

İran'da cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvuruları devam ederken, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve eski Başmüzakereci Said Celili de adaylık başvurusunda bulundu. Şu ana kadar 5 kişi başvuruda bulunurken, Celili'nin adaylığının onaylanması halinde en güçlü isimlerden biri olabileceği yorumları yapılıyor. Adaylık başvurusu yapan kişilerin Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.

30.05.2024 18:20
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İran'da muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve eski Başmüzakereci Said Celili, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvurusu süreci başlarken şu ana kadar 5 kişi İçişleri Bakanlığına gelerek başvuruda bulundu.

Bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan ve İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi kayıt yaptıran ilk isimler oldu.

Adaylığının onaylanması halinde seçimlerde en güçlü isimlerden bir olabileceği yorumları yapılan eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Celili de bakanlığa gelerek kaydını yaptırdı.

Halihazırda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki temsilcisi Celili, kayıt işlemleri sonrası Reisi ve diğer yetkilileri anarak başladığı konuşmasında, "Şehit cumhurbaşkanımızın başarılarının devamı için doğru ve yerinde kararlara ihtiyacımız var." dedi.

Ülkenin en büyük sermayesinin halkın kendisi olduğunu söyleyen Celili, Reisi'nin bunu iyi bildiğini ve yeni seçilecek kişinin de bunun farkında olması gerektiğini belirtti.

Celili, "İran artık büyük güçlerle eşit kabul edilmektedir. Artık, tek tek tüm İran halkının ülkenin kalkınmasında rol oynamasının vaktidir." ifadesini kullandı.

Eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan da adaylık başvurusunu yaptı.

Başvuru sonrası basına açıklama yapan Haşmetyan ise "Hükümetimizin adı 'refah hükümeti' olacak. Yaptırımların kaldırılması için çabalayacağız. Ülkede her alanda güveni sağlayacağız ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 28 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçimlere katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adaylarını, Anayasaya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlık, Said Celili, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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