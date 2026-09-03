Olmert, Esed'in danışmanını İsrail'in öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
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Olmert, Esed'in danışmanını İsrail'in öldürdüğünü itiraf etti

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, devrik Suriye lideri Beşşar Esed'in 2008'de suikasta uğrayan nükleer danışmanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın, İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, devrik Suriye lideri Beşşar Esed'in 2008'de suikasta uğrayan nükleer danışmanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın, İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Olmert'in yeni yayımladığı anı kitabında, Esed'in nükleer danışmanlarından Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın, 1 Ağustos 2008'de İsrail'e bağlı bir operasyon ekibi tarafından Suriye'nin Tartus kentinde düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü itiraf??????? etti.

Olmert, İsrail gazetesi Yediot Ahronot tarafından yayımlanan "Arizona Hepimiz" adlı kitabında Süleyman'ı, 2007'de İsrail tarafından bombalanan Deyrizor'daki Suriye nükleer reaktörünün arkasındaki en önemli isim olarak tanımladı.

Eski Başbakan, Süleyman'ın İsrail ordusuna bağlı bir birlik tarafından öldürüldüğünü kitabında anlattı.

Suriyeli Tuğgeneral Süleyman, 1 Ağustos 2008'de Tartus'taki evinde suikasta uğramıştı.

Suikastın arkasında İsrail'in olduğuna dair iddialar daha önce farklı kaynaklarda ortaya atılsa da bu iddia hiçbir zaman kamuoyuna açıkça doğrulanmamıştı.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Ehud Olmert, Tuğgeneral, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olmert, Esed'in danışmanını İsrail'in öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika

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