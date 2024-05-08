Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrailli esirlerin geri dönüşü için savaş durmalı - Son Dakika
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrailli esirlerin geri dönüşü için savaş durmalı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrailli esirlerin geri dönüşü için savaş durmalı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Gazze'de Hamas'ın elinde tutulan İsrailli esirlerin geri dönüşünün tek yolunun savaşın durması olduğunu söyledi. Kochavi, Hamas ve Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İran'a odaklandıklarını ve Gazze'yi tehdit olarak görmediklerini belirtti. Ayrıca, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların da Gazze'deki savaşın sonlanmasıyla sona ereceğini ifade etti.

08.05.2024 23:47
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Gazze'de Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlerin geri dönüşünün tek yolunun savaşın durması olduğunu söyledi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Kochavi'nin ABD'de bir Yahudi topluluğuna daha önce yapmış olduğu konuşmayı yayınladı.

Gazze'deki esirler ve Hamas'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kochavi, "Savaş durmadan, kaçırılanların geri dönmesi için bir yolun olduğuna inanmıyorum. İnsanlar şunu sorabilir: Neden Gazze konusunda bir şeyler yapmadınız? Orduyu İran'a karşı hazırladık. İtiraf etmeliyim ki, Gazze Şeridi'ni ve Hamas'ı varlığa dair bir tehdit olarak görmüyorduk ve stratejimiz İran'a ve kuzeydeki sahaya odaklanmaktı." ifadelerini kullandı.

Kochavi, 2021 yılında Hamas'ta değişimleri fark ettiklerini ve yeni şeylerin olduğuna işaret ettiklerini belirterek, "İşte (Yahya) Sinvar ve (Muhammed) Dayf'a suikast girişimlerimizin arkasındaki sebep buydu. Ancak insanlarla dolu bir bölgede bu iş zordu." dedi.

Söz konusu suikastlar üzerinde aylarca çalıştıklarını kaydeden Kochavi, ancak bunda başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Kochavi, İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi Hizbullah ile yaşanan çatışmaların da bitmesinin yolunun Gazze'deki savaşın sonlanması olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in kuzeyinde istenilen durumun gerçekleşmesi için diplomatik kanalların işe yarayacağını doğrulamanın zor olduğunu ifade eden Kochavi, kuzey için diğer tercihin de askeri operasyon olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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