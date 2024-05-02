Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: ABD savaşın bitmesini istiyor

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Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland, "İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı savaşın birkaç ay içinde biteceğini uman ABD'nin savaşın uzamasından sıkıldığını ve son bulmasını istediğini" söyledi.

Eiland, İsrail'in yerel bir radyosuna yaptığı açıklamada, "ABD için önemli olan savaşın bitmesi. Savaşın birkaç ay içinde biteceğini sanmışlardı. Bıktılar." ifadesini kullandı.

Her geçen gün durumun daha kötüye gittiğini, mutlak zaferden giderek uzaklaşıldığını ifade eden Eiland, İsrail tarafı için olduğu kadar ABD için de güç bir sorun olduğunu kaydetti.

ABD'nin, İsrail'e Gazze saldırılarında verdiği mutlak desteğe rağmen Eiland, ABD'nin İran meselesinde İsrail'i desteklediğini ancak "İsrail- Filistin çatışması konusunda yanlarında olmadığını, kendilerinden çok Hamas'ın yanında olduğunu" öne sürdü.

Eiland, şöyle devam etti:

"ABD, İsrail'e yardım ediyor ama önce kendine yardım ediyor. İran'a karşı yanımızda yer alması nedeniyle sağladığı yardım değerlidir. Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir saldırıda da yanımızda olacaktır ancak Lübnan'da sivil alt yapıya zarar vermememizi isteyecektir.

Refah meselesi ve Gazze'ye ekonomik yardım söz konusu olduğunda ise Hamas'ın yanındalar. Savaşın son bulması konusunda savaşı bitirmeye en istekli iki taraf ABD ve Hamas."

ABD'ye ikiyüzlülük suçlaması

Eiland, ABD'yi, İsrail açısından başarısız ve oldukça iki yüzlü bir oyun oynamakla suçladı.

ABD'de Filistinlilerle dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilere işaret eden Eiland, "ABD'nin bu isyanları bastırmadığı kesin. Bence hatta destekliyor bile. ABD Başkanı, Netanyahu'yu aşağılıyor. Bu büyük ölçüde Biden'ın değil, karşı tarafın hatasıdır." ifadesini kullandı.

Eiland, İyi bir tarafa doğru gitmediklerini belirterek, "Sadece askeri bir zafer dersek eğer Gazze'de bir sonuç almamız imkansız. Halihazırda Hamas üzerinde gerçek bir etki yok. Bu üzücü bir durum." diye konuştu.