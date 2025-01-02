Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

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Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

02.01.2025 11:18
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Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı - Son Dakika

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