Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

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Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.