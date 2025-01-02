Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.
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