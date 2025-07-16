Eski Kız Arkadaşını Öldüren Genç 15 Yıl Hapse Mahkûm Edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldüren 16 yaşındaki sanık 15 yıl hapse çarptırıldı.

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık U.E.Y. (16), maktulün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmayı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da takip etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı sanığın en üst sınırdan "acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması talebini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanığın çocuk olması nedeniyle, "acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan indirimsiz 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

Karabağlar ilçesinde Hasan Mahallesi'nde geçen yıl 15 Haziran'da H.Ç.Ç. (15), babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı bıçaklayarak kaçmıştı. Polis, şüpheliyi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası da savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İ.U.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, U.E.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık U.E.Y. hakkında "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.