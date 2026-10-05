Eski MİT görevlisi Kozinoğlu\'nun mezarından alınan örnekler Adli Tıp\'ta incelendi

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler Adli Tıp'ta incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne yönelik soruşturma kapsamında, mezarından 12 Eylül'de alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu incelemesi tamamlandı. Örnekler, incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor.
SİLİVRİ Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler, incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor.
Kaynak: DHA
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