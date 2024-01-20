Eski Mossad Başkanı: İsrail, Gazze\'deki esirlerin ölümüyle ilk kez kaybeder

İsrail basınına göre, Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Gazze'deki savaşın, Hamas'ın elindeki 136 esirin ölümüyle bitmesi durumunda İsrail'in ilk kez kaybetmiş olacağını belirtti.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'a açıklamada bulunan Pardo, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Eğer esirlerden vazgeçtiyse bunu kamuoyu önünde açıkça söylesin." ifadesini kullandı.

Pardo, "Savaşı 136 tabutla (Gazze'deki İsrailli esirler) bitirecek olursak İsrail ilk kez kaybeder. Devletin, vatandaşlarını gözden çıkarma ve onlara ihanet etme (yanlışını) düzeltmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

KAN'ın başka bir haberinde ise İsrailli esirlerin ailelerinden onlarca kişinin, Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi yapmak üzere Kayserya kentine hareket ettiği aktarıldı.

Netanyahu hükümetine güvenlerini kaybettiklerini ifade eden esir aileleri, kendilerinin harekete geçeceğini belirtti ancak ayrıntı vermedi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.