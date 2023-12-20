Eski Nijerya Enerji Bakanı Olu Agunloye Gözaltına Alındı

Eski Nijerya Enerji Bakanı Olu Agunloye'nin "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Channels televizyonunun haberine göre, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nda (EFCC) görevli olan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Agunloye'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkili, komisyonun soruşturmasının ardından Agunloye'nin mahkemeye çıkarılacağını ifade etti.

EFCC, 13 Aralık'ta Agunloye'nin ülkedeki Mambilla hidroelektrik projesiyle ilgili 6 milyar dolarlık yolsuzluk iddiası nedeniyle arandığını ilan etmişti.

Ülkede 1999-2003 yıllarında Enerji Bakanı görevini yapan Agunloye, tartışmalı Mambilla projesinde harcanması gereken paraların büyük bir kısmını zimmetine geçirmekle suçlanıyor.