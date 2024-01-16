 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı

Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yapılan açıklamada, Ugwuh'un mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. Ugwuh ise suçlamaları reddetti.

Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 02:19,  Güncelleme: 02:21
Abone Ol

Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh'un "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Sözcüsü Dele Oyewale, yaptığı açıklamada, EFCC Lagos komutanlığı görevlilerinin Ugwuh'u gözaltına aldığını belirtti.

Oyewale, komisyonun soruşturmasının ardından Ugwuh'un mahkemeye çıkarılacağını ifade etti.

Öte yandan Ugwuh, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Ülkede 2007-2008 Ticaret ve Sanayi Bakanı görevini yapan Ugwuh, o dönemde 3,7 milyon dolar yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nijerya, Gözaltı, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika


00:25
Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48
Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler

Son Dakika
00:25 Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:48 Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 03:35:33. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement