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Eski Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek son yolculuğuna uğurlandı

Eski Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Örnek'i zarafet, istikamet ve samimiyetle anlattı.

Eski Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek son yolculuğuna uğurlandı
21.12.2023 - 23:48,
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- Eski Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Hayatını kaybeden eski Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek, Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden eski Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Cevat Akşit kıldırdı. Örnek'in naaşı, Çavuşbaşı Baklacı Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Cenaze namazının ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hayatı boyunca hep istikamet üzere oldu. İstikametini hiçbir zaman bozmadı. O istikametiyle de son nefesine kadar geldiğine şahidiz. Allah İnşallah bu şahitliğimizi kabul etsin" dedi.

Cenaze namazına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Maliye Bakanı Nurettin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı.

"Samimi bir Müslüman olarak meselelere yaklaştı ve bu şekilde hayatını tamamlamış oldu"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ali Yılmaz Bey'i özetlemek gerekirse herhalde üç kelimeyle en iyi şekilde özetleriz diye düşünüyorum. Zarafet, istikamet ve samimiyet. Hakikaten zarif bir İstanbul beyefendisi, tam bir Osmanlı. Bu anlamda etrafındaki herkese zarafetiyle örneklik teşkil eden bir dostumuz, bir arkadaşımızdı. Aynı şekilde, hayatı boyunca hep istikamet üzere oldu. İstikametini hiçbir zaman bozmadı. O istikametiyle de son nefesine kadar geldiğine şahidiz. Allah İnşallah bu şahitliğimizi kabul etsin. Samimiyet, yaptığı her işi, tuttuğu her işi, yaklaştığı her konuya samimiyetle yaklaştı. Samimi bir Müslüman olarak meselelere yaklaştı ve bu şekilde hayatını tamamlamış oldu" şeklinde konuştu.

"İz bırakan büyüklerimizden bir tanesiydi"

Cenaze namazı sonrası konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Nezaketiyle ve duruşuyla Türk siyasetinde de, camiasında da, camiamızda da iz bırakan büyüklerimizden bir tanesiydi. Kendisine Rabbimizden rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz." dedi.

Kaynak: İHA
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