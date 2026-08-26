Eski Saatleri Yeniden Hayata Döndürüyor

Suriyeli mühendis Ahmed Enis, çocuk yaşlarda ilgisinin başladığı saatçilik mesleğini sürdürerek eski ve tarihi saatleri yeniden çalışır hale getiriyor.

Yaklaşık 10 yaşında dayısının yanında saatçilik mesleğine adım atan Enis, yıllar içinde eski kol, duvar ve cep saatlerinin yanı sıra şehirlerdeki tarihi kulelerdeki saatlerin bakım ve onarımını da yapmaya başladı.

Enis'in üzerinde çalıştığı saatler arasında Halep Merkez Bankası'nın saati, Hicaz Garı'nın saati ve Halep'in simgelerinden Bab el-Ferec Saat Kulesi de bulunuyor.

Bab el-Ferec Saat Kulesi'ni 2018'de tamamen onardığını belirten Enis, kullanılamaz durumdaki saati yeniden çalışır hale getirdi.

Enis, Humus'taki Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Gassaniye Okulu'nda bulunan ve kentin en eski saatlerinden biri olarak nitelendirdiği saatin bakım ve onarımını da gerçekleştirerek yeniden çalışmasını sağladı.

Deyrizor'a yeni bir saat monte eden Enis, Kuseyr kentinde yeni bir saat üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Saat ustasının son projelerinden biri ise Halep'teki kamu parkına kurulacak yeni "Çiçek Saati". Suriyeli mühendis, 1980'lerin sonunda parka yerleştirilen ancak kurulumundaki sorunlar nedeniyle hiç çalışmayan eski saatin yerine yeni bir saat hazırlıyor.

Yeni saatin montaj çalışmalarının başladığını belirten Enis, projenin yaklaşık 2-3 hafta içinde tamamlanmasını beklediğini ifade ediyor. Enis, bu projenin Halep'e yeni bir simge kazandırmasını hedefliyor.

-"Bu mesleği çocuk yaşta öğrendim"

Saatçilik mesleğine yaklaşık 10 yaşında, 5. sınıfta başladığını aktaran Halepli mühendis, AA muhabirine çalışmalarını anlattı.

Enis, "Başlangıçta Halep'teki diğer çocuklar gibi yaz tatillerinde çalışıyordum. Yazın çalışıyor, kışın ise okuluma devam ediyordum. İlk olarak dayımın saat dükkanında çalışmaya başladım. Eski saatlerle ilgileniyordum. Bu alana zamanla alıştım ve küçük yaştan itibaren bu konuda ilerledim." dedi.

İlk bağımsız çalışmasının Halep Merkez Bankası'nın saati olduğunu aktaran Enis, 15-16 yaşlarında kendi işini yapmaya başladığını ifade etti.

Enis, 20'li yaşlarının başında şehir saatlerine yöneldiğini belirterek, "Özellikle büyük şehir saatleri ilgimi çekmeye başladı. Humus, İdlib ve Salkin'deki saatler ve Suriye'nin farklı bölgelerinde bulunan şehir saatleri üzerinde çalıştım." diye konuştu.

Hicaz Garı'ndaki saatin kendisi için önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Enis, "Bu çok özel bir saat. Yardımcı bir saat ve Halep'ten Medine'ye kadar uzanan saatleri çalıştırıyordu. Merkezi saat ise telgraf hattı üzerinden çalışıyordu." şeklinde konuştu.

Eski saatleri yeniden çalışır hale getirmenin kendisi için yalnızca bir meslek olmadığını dile getiren Enis, "Benim mesleğim, antika ve eski olan her şeyi yeniden hayata döndürmek. Çünkü bunların insanın üzerinde her zaman özel bir etkisi var. Ailelerimizden ve dedelerimizden kalan bu eşyaların özel bir ruhu var. Bize geçmişi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Artık saatlerin ve saatçilik mesleğinin giderek unutulduğunu belirten Enis, "Cep telefonlarının ve hızlı yaşamın olduğu bu çağda saatler neredeyse tamamen hayatımızdan çıktı. Geriye bu işe ilgi duyan insanlar kaldı." dedi.

Halep'te eski ve büyük saatler üzerinde çalışan ustaların sayısının oldukça azaldığını söyleyen Enis, "Halep'te bu alanda çalışanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. İki veya üç kişi eski saatler, duvar, kol ve cep saatleriyle ilgileniyor. Büyük saatler konusunda ise bu alanda çalışan neredeyse kimse kalmadı." bilgisini verdi.

Suriyeli mühendis Enis, "Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Yapabileceğim hiçbir şeyden geri durmayacağım. Amacım bu mesleği ve eski saatleri yaşatmak." dedi.