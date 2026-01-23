Eski Dep Milletvekili Selim Sadak, Almanya'da Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Eski Dep Milletvekili Selim Sadak, Almanya'da Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi

23.01.2026 20:22  Güncelleme: 23:58
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Almanya'da kanser tedavisi gören eski DEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sadak, demokrasi ve barış mücadelesiyle tanınan önemli bir siyasetçiydi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir Almanya'da kanser tedavisi gören, DEP Milletvekili ve eski Sert Belediye Başkanı Selim Sadak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Selim Sadak, demokratik Kürt siyasetinin en zorlu dönemlerinde halkın iradesini savunmuş, bedel ödemekten kaçınmadan demokrasi, barış ve eşitlik mücadelesi yürütmüş önemli bir siyasetçiydi. Selim Sadak'ı saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve demokratik Kürt siyaseti camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları: Ne yazık ki hasret kaldığı bu topraklardan uzak, aramızdan ayrıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"DEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği haberini derin bir üzüntüyle aldık. O, bu topraklarda demokrasi, eşitlik ve barış hakim olsun diye yaşamı boyunca onurlu bir mücadele verdi. İnandığı değerler uğruna ağır bedeller ödedi; sürgünde yaşamak zorunda bırakıldı. ve ne yazık ki hasret kaldığı bu topraklardan uzak, aramızdan ayrıldı… Selim Sadak'ın anısını her daim yaşatacağız, mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Ailesinin, sevenlerinin ve halkımızın başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

