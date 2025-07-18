Eski Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun Vefatı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Sinop Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Özarslan, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, Karaömeroğlu'nun vefatını derin teessürle öğrendiğini vurguladı.

Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Özarslan, "Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, yakınlarına ve mülki idare meslek camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.