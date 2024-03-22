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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şentop, müzede yaptığı açıklamada, müze binasının çok kıymetli ve tarihi değeri olan bir mekan olduğunu söyledi.

Güzel bir çalışmanın ortaya konduğunu belirten Şentop, "İçerisinde çocukların, gençlerin bilmediği meslekler, aletler var. Keşan tarihi ile ilgili bilgi alabilecekleri bir imkan olmuş. Keşan'a yapılacak en büyük hizmetlerden birisi. Somut ve kültürel bir eser. Sayın Başkan Mustafa Helvacıoğlu'nu tebrik ediyorum. Güzel hizmetleri zaten vardı. Ama müze hizmeti Keşan için çok önemli. Keşan'ın tarihi açısından kıymetli bir eser." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise ziyaretleri ve destekleri için Şentop'a teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan yer aldı.

Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan bina restorasyonun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde düzenlenen törenle açılmıştı.