Eski TBMM Başkanı Şentop, Düzce'de "Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" konferansına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanı Şentop, Düzce'de "Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" konferansına katıldı Açıklaması

Eski TBMM Başkanı Şentop, Düzce\'de "Türkiye\'de Anayasalar ve Siyaset" konferansına katıldı Açıklaması

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye artık bugünü ve yarını gözeten yeni bir anayasa tartışmasının içerisinde.

27.11.2024 18:48
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye artık bugünü ve yarını gözeten yeni bir anayasa tartışmasının içerisinde. Türkiye'nin sadece kurumsal, sivil toplum kuruluşları eliyle değil, herkesin bireyler olarak da katılımıyla doğru paradigma üzerine oturan bir anayasa yapacağına inanıyorum." dedi.

Düzce programı kapsamında Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililerle buluşan Şentop, burada düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye siyasetinin belirleyicisi olduğunu söyledi.

Türkiye gibi serbest seçimlerle iktidarların belirlendiği ülkelerde bu kadar süre kesintisiz iktidar kalabilmenin çok kıymetli olduğuna değinen Şentop, "Siyasette başarının bir ölçüsü olacaksa bu başarı milletin teveccühüdür. Onu aldığınız takdirde siyasette başarılı sayılırsınız. Bu bakımdan AK Parti'nin hakikaten ihtişamlı bir tarihi var." diye konuştu.

Şentop, daha sonra Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 19. yüzyılın ortalarından bu yana anayasa tartışmalarının yapıldığına dikkati çekti.

"Anayasa değişikliklerinin, yeni anayasaların sihirli gücü yoktur"

Türkiye'nin birçok meselesinin anayasaya bağlı olduğunu ifade eden Şentop, "Sanki anayasa değişince her şey çok daha güzel olacakmış gibi düşünülür ama anayasa değişikliklerinin, yeni anayasaların sihirli gücü yoktur. Bunu doğru bir paradigma içerisine oturtmak lazım." şeklinde konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasetin imkanlarını milletin kendisine verdiği yetkiyle kullanmasıyla siyasetin alanının genişlediğini anlatarak, "Bu çerçevede anayasa tartışmaları daha güncel hal aldı. 2010 yılında uzlaşma komisyonu öncesinde anayasada önemli değişiklikler yapıldı. Uzlaşma komisyonuyla da Türkiye'deki bütün siyasetçiler yeni anayasa önerilerini konuşmaya, tartışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki anayasa tartışmalarının her zaman ön açıcı olduğunu vurgulayan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temel hak ve özgürlükler ile siyasetin alanının genişlemesinde her zaman anayasa tartışmalarının olumlu katkıları olmuştur. Türkiye artık bugünü ve yarını gözeten yeni bir anayasa tartışmasının içerisinde. Ben inşallah Türkiye'nin sadece kurumsal, sivil toplum kuruluşları eliyle değil, herkesin bireyler olarak da katılımıyla doğru paradigma üzerine oturan bir anayasa yapacağına inanıyorum. Böylece anayasa tartışmaları da ortadan kalkacaktır."

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in Şentop'a geleneksel el sanatları tablosu hediye ettiği program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Şentop, Düzce'de 'Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset' konferansına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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