Eski Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan Tahliye Edildi

(TUNCELİ) - Eski Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, avukatların tutuklama kararına yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi.
Eski Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden alınmasının ardından 24 Kasım'da kayyum atamalarıyla ilgili protesto eylemine katılmış ve gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Orhan'a "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine direnme" suçuyla ev hapsi cezası verildi. Orhan, 30 Kasım'da yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Avukatların tutuklama kararına yaptığı itiraz sonucu mahkeme yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla Orhan hakkında tahliye kararı verdi.
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