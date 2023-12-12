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Eski Ürdün Başbakanı: BMGK'nın veto yetkisi akıl almaz hale geldi - Son Dakika
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Eski Ürdün Başbakanı: BMGK'nın veto yetkisi akıl almaz hale geldi

Eski Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavne, Gazze'deki durumu göz önünde bulundurarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) veto yetkisinin akıl almaz hale geldiğini söyledi. El-Hasavne, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve Gazze'deki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski Ürdün Başbakanı: BMGK\'nın veto yetkisi akıl almaz hale geldi
12.12.2023 - 11:08,
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Eski Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) veto yetkisinin, Gazze'deki durum göz önünde bulundurulduğunda "akıl almaz" hale dönüştüğünü söyledi.

El-Hasavne, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te, AA muhabirinin Gazze'de yaşananlara ve Türkiye-Ürdün ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.

Gazze'de mevcut durumun düzelmesi için uluslararası toplumun atması gereken "pek çok belirgin adım" olduğuna işaret eden El-Hasavne, Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını, BMGK'de ABD'nin veto ettiğini, İngiltere'nin ise "çekimser" kaldığını hatırlattı.

El-Hasavne, ABD ve İngiltere'yi bu tutumları nedeniyle eleştirerek, "Uluslararası hukuk sisteminin birçok açıdan en büyük garantörlerinin, Gazze'de bu kadar kan dökülürken ve bu kadar çok masum insan öldürülürken Genel Sekreter'in ve dünya uluslarının büyük çoğunluğu tarafından yapılan ateşkes çağrısını durdurmak için Konseydeki yetkilerini kullandığı bir sistem düşünün. Bu, akıl almaz bir şey." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Ürdün'ün Gazze'ye ulaşan yardımlar konusunda koordinasyon sağlayabileceğini belirten el-Hasavne, "İsrailliler, su kaynaklarına, yakıta saldırdı, insanların bunları kullanmasını engelledi, artezyen kuyularına, yiyeceklere, fabrikalara ve ekmeğe saldırdı. Dolayısıyla Gazze halkı, ne kadar cesur olursa olsun çok büyük acılar çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki durumu "Orta Çağ'daki kuşatmalara" benzeten el-Hasavne, "Dolayısıyla iki ülkenin (Türkiye ve Ürdün) yapabileceği çok şey var. İki hükümet arasında çok fazla işbirliği ve istişare olduğunu biliyorum." dedi.

"İki nesil önce Ürdün'de pek çok insan Türkçe konuşuyordu"

Türkiye ile Ürdün'ün "çok fazla ortak noktası olduğuna" dikkati çeken el-Hasavne, iki ülke arasındaki ilişkinin "her konuda güçlendiğini" söyledi.

El- Hasavne, iki ülkenin "dostluklarından" faydalanabileceği çok alan bulunduğunu vurgulayarak, "İki nesil önce Ürdün'de pek çok insan Türkçe konuşuyordu, Türklerle çok fazla yakınlığımız var, burada kendimizi evimizde hissediyoruz ve ilişkilerimiz iyi, umarım daha da gelişir. Hepimiz büyük İslam dünyasının ve Orta Doğu'nun bir parçasıyız. Bu dünya, bence şu anda dışarıdan gelen pek çok tehdide maruz kalıyor." diye konuştu.

TRT World Forum 2023'ün "çok iyi planlanmış, çok iyi organize edilmiş ve yoğun katılım sağlanan" bir etkinlik olduğunu belirten el-Hasavne, "Benim için İstanbul'da olmak her zaman bir zevk." dedi.

El-Hasavne, İstanbul'a "şehirlerin sultanı" dediklerini hatırlatarak, "(TRT World Forum 2023) Bu, çok sancılı zamanlarda, dünyanın dört bir yanından gelen ve aynı mesleki ilgi alanlarına sahip insanlarla görüş alışverişinde bulunmak için de bir fırsat. Sonuç olarak davet ve mükemmel düzenleme için minnettarım." ifadesini kullandı.

TRT World Forum 2023

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği TRT World Forum 2023'te 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Kaynak: AA
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