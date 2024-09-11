Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor

Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor

Van Kalesi'nin güneyinde bulunan 'Eski Van Şehri'nde yer alan tarihi Ulu Cami ve minaresinin restorasyon çalışmaları sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında, cami ve minare yeniden ayağa kaldırılacak. Restorasyonun 2025 Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

11.09.2024 21:16
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"Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi'nin güneyindeki "Eski Van Şehri"nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Van Valiliğince yürütülen "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" kapsamında Ulu Cami ve minaresi yeniden ayağa kaldırılacak.

Yüklenici firmanın şantiye şefi Mimar Büşra Boz, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sosyal medyada Ulu Cami'nin minaresinin yıktırıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Boz, "Çalışmalarda zemin güçlendirme, su analizi ve zemin etüdü yaptık. Minarede ise herhangi bir iş makinası kullanılmadı. Minarenin hem dışında hem de çekirdeğinde derin çatlaklar bulunuyordu. Tamamen yıkılma tehlikesi arz ediyordu. Restorasyon projeleri çizilirken, hasar yükleri ve yük dengeleri hesaplanmış. Bu doğrultuda minarenin itinalı olarak söküm kararı alınmış." dedi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Boz, şunları kaydetti:

"Söküm çalışmalarında iskele kuruluyor ama minarenin çatlakları tehlike arz ettiği için vinç yardımıyla söktük. Minaredeki tuğlalar, tek tek elle kaldırılarak, söküldü. Kuzey cephesi, yağışlardan dolayı harçlar mukavemetini yitirmişti. Minarenin özel tuğlalarını ayıkladık ve tekrar kullanacağız. Camiyi 2025 Ağustos ayında bitirip, ibadete açmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

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