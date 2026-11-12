Eski Yunan bakan yardımcısı Çakri, Fransa notasını Ankara için kazanım saydı - Son Dakika
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Eski Yunan bakan yardımcısı Çakri, Fransa notasını Ankara için kazanım saydı

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Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı Çakri, Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik notanın Ankara için kazanım, Atina için yenilgi olduğunu belirtti. Çakri, Yunan hükümetinin geri adım attığını ve Fransa'dan beklediği desteği alamadığını söyledi.

Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Fransa'nın deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında Türkiye'ye gönderdiği diplomatik notanın Ankara açısından kazanım, Atina açısından ise yenilgi olduğunu belirtti.

Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede Çakri, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı projesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini eleştiren Çakri, Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığına işaret etti.

Çakri, Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde ettiğini, Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'te çalışmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkati çeken Çakri, Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunun vurgulandığını bildirdi.

Fransa'nın diplomatik notasının Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabileceği değerlendirmesinde bulunan Çakri, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını ifade etti.

Çakri, Yunan hükümetine diplomatik notanın içeriğini kamuoyuna açıklama ve Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarla ilgili bilgi verme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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