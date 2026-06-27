Eskil Tuz Gölü'nde Kültür Festivali Başladı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali başladı.

Festival kapsamında 25 farklı ülkeden gelen temsilciler, Tuz Gölü kıyısında kurulan oba çadırlarında ülkelerine özgü kültürlerini, geleneksel ürünlerini ve gastronomik değerlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, festivalin bugün itibarıyla başladığını belirterek, 25 farklı ülkenin Eskil Tuz Gölü'nde kendi kültürlerini tanıtacağını söyledi.

Cuma namazının ardından etkinliklerin yoğun katılımla devam ettiğini ifade eden Zavlak, "Okçular Vakfının, 25 ülkenin temsilcilerinin ve Devlet Tiyatroları sanatçılarının katılımıyla halkımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Etkinliklerimiz sadece bugünle sınırlı değil. Cumartesi ve pazar günleri de konserler, DJ performansları, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli gösterilerle festivalimiz devam edecek." dedi.

Festival alanında oluşturulan oba çadırlarının her birinin farklı ülkelere tahsis edildiğini anlatan Zavlak, şunları kaydetti:

"Ülkeler kendi örf, adet ve kültürlerine göre çadırlarını düzenlediler. Büyükelçilik personelimiz ziyaretçilere kendi ülkelerine özgü çaylarını, kahvelerini, hurmalarını ve geleneksel ikramlarını sunuyor. Büyük oba çadırımızda kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Türk geleneklerinin yaşatıldığı alanlarda ise misafirlerimiz geleneksel çadır kültürü, el sanatları, okçuluk gösterileri ve yöresel unsurlarla buluşuyor."

Festivale katılan Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores de ağustostan bu yana Türkiye'de görev yaptığını, Zavlak'ın daveti üzerine festivale katıldığını anlattı.

Tuz Gölü'nden etkilendiğini ifade eden Sosa, "Burası çok güzel ve büyüleyici. Paraguay'da buraya çok benzeyen bir bölge var. Tuz Gölü'ne geldiğimde kendimi oradaymış gibi hissettim. Paraguay olarak müzik, yemek ve gastronomi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Yöre halkından Mehmet Meral ise festival sayesinde dünyanın Eskil'e geldiğini belirterek, "Eskiden burada yol bile yoktu. Şimdi turizmin merkezi haline geldi. Buraya gelen ülkelerin kültürlerini tanıyor, onlarla kaynaşıyoruz. Gerçekten çok büyük bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında eserlerini sergileyen geleneksel sanatçı Sibel Radiye Gül de Tuz Gölü'nün kendisini derinden etkilediğini dile getirerek, farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan bebek koleksiyonlarını ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi.

Gül, göçü, hasreti ve kavuşmayı simgeleyen "Ala Turna" isimli özel tasarım kıyafeti de festivalde sergilediklerini kaydetti.

Konya'dan festivale katılan Dursun Büyük ise festival alanındaki tuz odasını ilk kez deneyimlediğini anlatarak, "Bir süre sonra uyuyakalmışım, nasıl olduğunu ben de anlamadım." dedi.

Bembeyaz tuz tabakasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan Tuz Gölü, festival boyunca doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Doğanın ortasında eşsiz gün doğumu ve gün batımı manzaralarına ev sahipliği yapan gölde, ziyaretçiler hem farklı kültürleri tanıma hem de Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden birinde vakit geçirme fırsatı buluyor.

Festival kapsamında konserler, gösteriler, geleneksel Türk kültürünü yansıtan etkinlikler, okçuluk faaliyetleri, tiyatro gösterileri, el sanatları sergileri ve gastronomi tanıtımları hafta sonu boyunca devam edecek.