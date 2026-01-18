Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den "2026 Eskişehir Yılı" Çağrısı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den "2026 Eskişehir Yılı" Çağrısı

18.01.2026 13:21  Güncelleme: 16:03
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında kente yaşayan herkesi dayanışma ve ortak projeler geliştirmeye davet etti. Başkan Ünlüce, bu yıl boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde Eskişehir'in tanıtılmasını hedeflediklerini belirtti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 Eskişehir Yılı" için kentte yaşayan tüm kesimlere çağrıda bulundu. Ünlüce, "Gelin, bu yıl boyunca Eskişehir'i ulusal ve uluslararası alanda birlikte anlatalım. Gelin, projelerle, etkinliklerle, kutlamalarla dayanışmamızı büyütelim. Gelin, bu şehre kalıcı izler bırakalım ve ortak ruhumuzu geleceğe taşıyalım" dedi.

Eskişehir'in binlerce yıllık birikimiyle Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olduğunu belirten Ünlüce, Küllüoba'dan Yazılıkaya'ya, Friglerden Cumhuriyet'e uzanan tarihsel mirasa dikkati çekti. Eskişehir'in dayanışma kültürüyle her dönemde ayakta kaldığını belirten Ünlüce, bu ruhun 2026 Eskişehir Yılı'nda daha da güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

2026 yılına özel birçok proje ve etkinlik hazırladıklarını açıklayan Ünlüce, bu sürecin yalnızca belediyenin değil, tüm kentin ortak çalışmasıyla anlam kazanacağını dile getirdi. Bu kapsamda açık çağrıda bulunan Ünlüce, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarımızı, derneklerimizi, hemşehri derneklerimizi, üniversitelerimizi, sanayicilerimizi, esnafımızı, meslek odalarımızı; emeklileri, gençleri, kadınları, çocuklar, kısacası Eskişehir'i Eskişehir yapan herkesi 2026 Eskişehir Yılı'nın bir parçası olmaya davet ediyorum. Gelin, bu yıl boyunca Eskişehir'i ulusal ve uluslararası alanda birlikte anlatalım. Gelin, projelerle, etkinliklerle, kutlamalarla dayanışmamızı büyütelim. Gelin, bu şehre kalıcı izler bırakalım ve ortak ruhumuzu geleceğe taşıyalım. Her zaman ifade ettiğim gibi şehirleri değerli kılan; binalar değil, içinde yaşayan insanların mutluluğudur. Ülke olarak zor bir süreçten geçsek de 2026 Eskişehir Yılı fikrinin etrafında birleşebilirsek bu şehre ve bu şehrin güzel yarınlarına dair güzel adımlar atabiliriz. Kazananın Eskişehir olacağı bir yılda; enerjisi yüksek, umudu güçlü ve üretken bir 2026'yı hep birlikte yazalım. Eskişehirliler bunu başaracak iradeye ve aidiyete sahip. Çünkü bu şehir, yan yana durmayı bilenlerin şehridir."

Kaynak: ANKA

