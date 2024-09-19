Eskişehir, 60. IFLA Dünya Kongresi'nde Yeşil Alan Yönetimini Tanıttı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), İstanbul'da düzenlenen 60. Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu (IFLA) Dünya Kongresi'ne katıldı. 80 ülkeden 2 bin uzmanın katıldığı kongrede Eskişehir'in mevcut yeşil alan yönetim stratejileri, su yönetimi ve iklim değişikliğiyle başa çıkma amaçlı projeleri anlatıldı.

Peyzaj Mimarları Odası ev sahipliğinde "Dünya İçin Kırmızı Kod" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 60. IFLA Dünya Kongresi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener temsil ederken İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri'nin Park ve Bahçeler Daire Başkanları da kongreye katılım sağladı.

" Türkiye'nin Farklı İklim Bölgelerinde Yerel Yönetimlerde Yeşil Alan Yönetim Stratejileri ve Su Yönetimi" adlı panelde konuşan Serap Aylin Şener, Eskişehir'in yeşil alan varlıklarını ve önemli parklarını, ekolojik koridorlarını, mavi-yeşil altyapı projelerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren konuları ele aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

80 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin uzmanın katılım gösterdiği 2024 IFLA 60. Dünya Kongresi'nin ana teması olan "Dünya için Kırmızı Kod" insanlığı çevresel krizlerin yıkıcı etkilerini önlemek için acil eylemde bulunmaya çağırıyor.