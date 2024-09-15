Eskişehir Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapacak

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Kentin İçin Harekete Geç" sloganı ile birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki öncü farkındalık kampanyası olan ve 2024 yılı için "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla gerçekleşecek Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sosyal eşitlik, daha fazla yol güvenliği, daha az gürültü, hava kirliliği ve daha iyi bir yaşam kalitesi ile kentlerdeki vatandaşların beklentilerinin karşılanması amaçlanıyor. "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla gerçekleşecek hafta kapsamında, kamusal alanların nasıl paylaşılacağının vatandaş katılımıyla karar verilmesini, yayalar ile bisikletliler başta olmak üzere herkesin güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini teşvik ediyor.

"Kendin için kentin için yürü"

17 Eylül Salı günü saat 10.00'da Ulus Anıtı'ndan başlayarak tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde son bulan yürüyüşle, kentin tarihini ve yayalaştırma projeleri ile tramvaya geçiş sürecini anlatan bir etkinlik düzenlenecek.

"Kentim için yeşil ulaşımı keşfediyorum"

18 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'da öğrenciler belediye otobüsleri ile alınıp ESTRAM'a götürülecekler. ESTRAM'da ilkokul öğrencilerine yönelik toplu ulaşımın ve bisiklet kullanımının öneminin anlatıldığı eğitim turu gerçekleşecek.

"Çocuk Şenliği"

19 Eylül Perşembe günü saat 18.00-21.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortaklığıyla Çocuk Şenliği düzenlenecek. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte çocuklar için etkinlikler ve stantlar olacak.

"Kendin için kentin için harekete geç"

21 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Eskişehir Kent Konseyi, Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsBid) iş birliğinde, Haller Gençlik Parkı'nda, aktif hareketliliğin kentl ve insan sağlığı için öneminin anlatıldığı açık hava paneli düzenlenecek.

"Bugün yollar senin"

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşlığında 22 Eylül Pazar günü "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu yapılacak. Saat 10.00'da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, saat 10.30'da Odunpazarı Meydanı'nda başlayacak bisiklet korteji, Kanlıkavak Gazebo'da son bulacak. Kortejin tamamlanmasının ardından ise Gazebo Park'ta birçok etkinlik düzenlenerek hediye çekilişi gerçekleştirilecek.