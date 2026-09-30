Eskişehir BŞB Başkanı Ünlüce, KKTC\'de Girne ve Lefkoşa belediye başkanlarıyla görüştü

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, KKTC'de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, belediye başkanları ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşerek, Eskişehir ile KKTC arasındaki ilişkiler ve kardeş şehirler Girne ile Lefkoşa arasındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Başkan Ünlüce, belediye bürokratları ve Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilen Başkan Ünlüce, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile de bir araya geldi.

Ünlüce ayrıca, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simge isimleri Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret ederek saygılarını sundu.

İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ünlüce, KKTC ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Görüşmede, Eskişehir'den Kıbrıs Türk halkına selamlarını ileten Ünlüce, Eskişehir ile kardeş şehirler Girne ve Lefkoşa arasındaki dostluk bağlarının yanı sıra kentler arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Ünlüce, "Eskişehir'den Kıbrıs Türk halkına selamlarımızı ilettik; kardeş şehrimiz Girne ve Lefkoşa ile kurduğumuz dostluk bağını ve kentlerimiz arasında geliştirebileceğimiz iş birliklerini konuştuk. Nazik kabulleri ve içten sohbetleri için Sayın Cumhurbaşkanı Erhürman'a teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkıyla aramızdaki güçlü gönül bağı, dostluğumuza her zaman güç katacak" ifadelerini kullandı.

GİRNE VE LEFKOŞA İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ünlüce, KKTC temasları kapsamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı da ziyaret etti.

Görüşmelerde Eskişehir, Girne ve Lefkoşa arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkileri ele alınırken, belediyeler arasında kültür, sanat, sosyal yaşam ve farklı alanlarda geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.

Ünlüce, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ziyaretlerimizde Eskişehir, Girne ve Lefkoşa arasındaki dostluğu, kentlerimiz arasında geliştirebileceğimiz iş birliklerini konuştuk. Samimi ev sahipliği için Sayın Başçeri'ye, Sayın Şenkul'a ve Sayın Harmancı'ya teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızdaki güçlü gönül bağlarını, kardeş şehirlerimiz arasında kuracağımız yeni iş birlikleriyle daha da pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ELMAS DEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Başkan Ünlüce, KKTC'deki temasları kapsamında, Kıbrıs'ta meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Elmas Demir'in ailesine de taziyelerini iletti. Lefkoşa'daki evinde merhumenin eşi Abbas Demir'e taziye ziyaretinde bulunan Ünlüce, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın ile birlikte ailenin acısını paylaştı.

Ünlüce, Abbas Demir'e ve ailesine tüm Eskişehirliler adına başsağlığı dileklerini ileterek, "Merhumeye bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

DENKTAŞ VE DR. FAZIL KÜÇÜK'ÜN KABİRLERİNE ZİYARET

Ünlüce, KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simge isimlerinden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin öncü liderlerinden Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini de ziyaret etti.

YENİ Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Mustafa Yürükcü ve Eskişehir Baro Başkanı Av. Barış Günaydın'ın da eşlik ettiği ziyarette Ünlüce, Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Başkan Ünlüce, iki önemli devlet ve mücadele insanını saygıyla andığını belirterek, "Halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve geleceği için ömürlerini mücadeleye adayan iki büyük devlet insanını rahmet ve saygıyla anıyorum. Aziz hatıraları ve Kıbrıs Türk halkına bıraktıkları miras daima yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin KKTC'de gerçekleştirdiği temaslarda, Eskişehir ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki tarihi ve gönül bağlarının yanı sıra kardeş şehirler Girne ve Lefkoşa ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.