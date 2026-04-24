Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Coşkusunu Tüm Kente Yaydı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 13:56  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİER) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği renkli etkinliklerle bayram coşkusunu tüm kente yaydı. Gün boyu süren programlarda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de coşkuya ortak oldu.

Eskişehir'de 23 Nisan, eğlence ve sanatın iç içe geçtiği özel bir bayram olarak hafızalardaki yerini aldı. Türkiye'nin en gözde yaşam alanları arasında yer alan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, bayram günü Eskişehirlilerin akınına uğradı. Park içerisinde bulunan Masal Şatosu'nu yaklaşık bin 200 kişi ziyaret ederken; Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi bin 350, Hayvanat Bahçesi ise bin 840 ziyaretçiyi ağırladı.

Masal Şatosu'nda sanat dolu anlar

Bayram coşkusu yalnızca parklarla da sınırlı kalmadı, Masal Şatosu'nun büyülü atmosferi sanatla taçlandı. "Şatoda Müzik: Başak Büyükuğurlu Öğrencileri Opera Dinletisi", çocuklar ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Başak Büyükuğurlu'nun öğrencileri tarafından sahnelenen konserde, genç yetenekler opera repertuvarından seçkin eserleri başarıyla seslendirdi. Hatice Kübra İnalkaç, Ecem Sude Ergül, Nil Aslan ve Ahmet Furkan Öpengin performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, sanatçılara piyanoda Aylin Özuğur eşlik etti.

Masal Şatosu'nda düzenlenen etkinliklerde yalnızca sanat değil, aynı zamanda farkındalık da ön plandaydı. Programlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda şekillendirilirken; çocuklar ve katılımcılar, çevreye ve topluma duyarlı bireyler olmaya teşvik edildi.

Tramvaylar büyük beğeni topladı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Eskişehir'in dört bir yanında hissedilirken, kent içi ulaşımın simgesi haline gelen tramvaylar da bu anlamlı güne özel olarak süslendi. Türk bayraklarıyla donatılan tramvaylar, Ulu Önder'in gözlerinin yer aldığı görsellerle dikkati çekti. Gün boyunca seferlerine devam eden tramvaylar, hem şehirde görsel bir şölen oluşturdu hem de yolculara bayram ruhunu yaşattı. Vatandaşlar, bu özel tasarımlarla süslenen tramvaylara büyük ilgi gösterirken, birçok kişi o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 15:07:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.