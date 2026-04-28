Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Karşılaşması Öncesi Kenti Eskişehirspor Bayraklarıyla Donattı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Eskişehirspor'un Balıkesirspor ile oynayacağı play-off karşılaşması öncesinde kenti bayraklarla donattı.

Sezon boyunca Eskişehirspor'a desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğa giden yolda önemli bir viraj olan Balıkesirspor karşılaşması öncesi şehrin 26 noktasına bayraklar astı.

Bayraklarda "Tüm şehir bir olsun, Eskişehirspor şampiyon olsun" ve "Şampiyonluk yakın kenetlen Eskişehir" sloganları yer alırken; maç için taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak için seferler de düzenlenecek. Bu kapsamda 28 Nisan 2026 Salı günü saat 17.30 itibarıyla maç saatine kadar Odunpazarı Alaaddin Parkı'ndan stadyuma otobüsler ring seferi gerçekleştirecek.

Şehrin şampiyonluk havasına girmesi için bu tür çalışmaların çok değerli olduğunu ifade eden Eskişehirspor taraftarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.