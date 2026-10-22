Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, KPSS için 40 bin adayın ulaşımına ek sefer koydu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 2026- KPSS Ortaöğretim sınavı nedeniyle ulaşımda düzenlemeye gitti.

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Eskişehir genelinde üç üniversitenin yanı sıra lise ve ortaokullar ile üç ilkokul binasının da sınav merkezi olarak kullanılacağı sınavda yaklaşık 40 bin aday ter dökecek. Katılımcı sayısıyla kentte son beş yılın en yoğun sınavlarından biri olması beklenen sınav nedeniyle ulaşım ve trafik planlamaları da tamamlandı.

TOPLU ULAŞIMDA EK SEFERLER PLANLANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sınav sabahı yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek ve adayların sınav merkezlerine rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla toplu ulaşımda düzenlemeye gitti. Otobüs işletmesi, seferlerini hafta içi tarifesine uygun şekilde sürdürecek, ihtiyaç duyulan güzergahlarda ise ek seferler gerçekleştirilecek. ESTRAM ise cumartesi sefer saatlerini uygulayacak. Özellikle üniversite bölgelerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı gerekli hazırlıklar yapılırken, trafik akışının daha sağlıklı ilerlemesi için sinyalizasyon sistemlerinde de düzenlemeye gidildi.

ÜNİVERSİTE BÖLGESİNDE EK ÖNLEMLER ALINDI

Sınav günü trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin üç kapısının da sınav süresince açık olacağı, adayların yönlendirmeler doğrultusunda sınav merkezlerine ulaşabilecekleri belirtildi. Emniyet yetkilileri de kavşaklarda ilave tedbirler alarak trafik akışının düzenli şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak.

ADAYLARA "ERKEN ULAŞIM" UYARISI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve sınav saatine yetişme konusunda sorunla karşılaşmamaları için ulaşım planlarını önceden yapmalarını istedi. Adayların sınav merkezlerine en az 2 saat önceden ulaşacak şekilde hareket etmeleri ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önemle rica edildi.

Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyerek sınav günü ulaşımın güvenli, düzenli ve sorunsuz şekilde sağlanması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.