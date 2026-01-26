Eskişehir Ücretsiz Otoparklarına Yeni Düzenleme - Son Dakika
Eskişehir Ücretsiz Otoparklarına Yeni Düzenleme

26.01.2026 13:34  Güncelleme: 15:06
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz otoparklarda araç türlerine yönelik yeni düzenlemelere gidilirken, uzun süreli ve uygunsuz parkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokağa cepheli ücretsiz otopark başta olmak üzere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından hizmete sunulan ve ilerleyen dönemde hizmete açılacak tüm ücretsiz otoparklara ilişkin talepler, UKOME toplantısında detaylı şekilde incelendi.

Değerlendirmeler sonucunda, ücretsiz otoparkların amacına uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kurallar belirlendi. Alınan karar doğrultusunda EBB'ye ait tüm ücretsiz otoparklarda kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler, her türlü iş makineleri, TIR'lar, plakalı veya plakasız karavanlar, satılık ya da kiralık ibareli araçlar, nakliye araçları ile hurda araçların park etmesi yasaklandı.

UKOME, söz konusu düzenlemenin özellikle uzun süreli ve uygunsuz parkların önüne geçerek, ücretsiz otoparkların daha verimli kullanılmasını hedeflediğini vurguladı. Yeni uygulama sayesinde, şehir içi park sorununa çözüm sunulması ve vatandaşların günlük ihtiyaçları için otoparklara daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ise mevcut otoparkta park etmemesi gereken araçlar tespit edilerek idari işlem başlatılacak.

Kaynak: ANKA

