Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Personeline Sıfır Atık Eğitimi Verildi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından sıfır atık yönetim sistemi kurulan binaların ilgili personeline, "Sıfır Atık Bilgi Sistemi Eğitimi, Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS) ve Atık Yönetimi" başlıklarında düzenlenen eğitim tekrarlandı.

EBB Taşbaşı Kırmızı Salon'da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Cemresu Banar tarafından personele, "Sıfır Atık" eğitimi verildi.

Eğitimle ilgili bilgi veren yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 2024/4 sayılı Sıfır Atık Genelgesi kapsamında; Daire Başkanlığı'mız tarafından hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunması için binalarımıza sıfır atık yönetim sistemi kurularak, Sıfır Atık Belgesi başvuruları yapılmıştır. 37 binamıza Sıfır Atık Belgesi alınmış olup, diğer binalarımızın, Sıfır Atık Belgeleri'nin onaylanma süreci devam etmektedir. Bu kapsamda Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığının atık yönetiminden sorumlu 72 personele, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezindeki Kırmızı Salon'da Sıfır Atık Bilgi Sistemi ve Atık Yönetimi eğitimi düzenlenmiştir. Her yıl düzenlenmekte olan Kamu Kurumlarında Atık Yönetimi ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi içerisindeki Atık Yönetim Sistemi, Sıfır Atık Bilgi Sistemi hakkındaki eğitimler kapsamında kurum kapasitesinin artırılmaya devam edilmesi planlanmaktadır."