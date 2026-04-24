Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan'a Özel Konser
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan'a Özel Konser

24.04.2026 13:23  Güncelleme: 14:40
(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gerçekleştirdiği özel konserle kutladı. Şef Burak Tüzün yönetimindeki konserde, "Genç Solist" seçmelerini kazanarak orkestrayla sahne almaya hak kazanan altı genç müzisyen de dinleyiciyle buluştu.

Konserde; Arven Güneş Yıldıran (Keman-Özel Niğde ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu), Ayşe Karabıcak (Keman-Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi), Zeynep Ünalmış (Klarinet-Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi), Bade Cezayirlioğlu (Piyano-Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi), Aylin Kılıç (Piyano- İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu) ve Kerem Özbakkaloğlu (Kontrbas-Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu) yer aldı.

Konser, hem 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen anlamını sanatla birleştirirken hem de genç yeteneklere profesyonel bir sahne deneyimi sundu. 28 Nisan 2026 tarihinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de, "Doğumunun 120. Yılında Şostakoviç" başlıklı oda müziği konser de dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

