Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan İş Birliğiyle 23 Nisan'da Sanayi ve Bilim Buluştu

24.04.2026 13:33  Güncelleme: 14:51
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de 23 Nisan coşkusu, sanayi ve bilimin buluştuğu anlamlı bir etkinlikle taçlandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile Ford Otosan iş birliğinde düzenlenen törende, çocuklara hem bayram hediyesi verildi hem de yerli mühendisliğin somut örnekleri tanıtıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan ile 2017'de başlayan iş birliği, bu yıl ikinci kez hayata geçirildi. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara "bilim hediyesi" sunulurken, Bilim Deney Merkezi'ne şanzıman seti bağışlandı.

EBB Bilim Deney Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Ford Otosan Eskişehir Fabrika Müdürü Namık Kemal Keskin ve Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir katıldı.

Törende konuşan Fabrika Müdürü Keskin, yerli üretim ve mühendisliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin üretim gücünün kendi insan kaynağı ve mühendislerinden geldiğini vurguladı. Çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının büyük önem taşıdığını belirten Keskin, "Geleceğin mühendisleri sizlersiniz. Merak edin, araştırın ve her zaman daha iyisini hedefleyin" dedi.

Etkinlikte, Ford Otosan tarafından Bilim Deney Merkezi'ne şanzıman seti bağışlandı. Böylece çocuklar, yerli mühendislikle üretilen bir otomotiv parçasını yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı buldu. Bağışın, çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak planlandığı ifade edildi.

Konuşmasını çocukların arasında gerçekleştiren Başkan Ünlüce ise 23 Nisan'ın bilim ve teknolojiyle iç içe kutlanmasının önemine vurgu yaptı. Ünlüce, "Çocuklarımızın bilimin ışığında yetişmesini istiyoruz. Onları çağdaş, düşünen ve üreten bireyler olarak geleceğe hazırlamak en büyük sorumluluğumuz" diye konuştu.

2017 yılında başlayan iş birliğinin bu yıl ikinci kez gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlüce, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Ünlüce ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çocuklara aydınlık bir gelecek temennisinde bulundu.

Program boyunca çocuklar bilimsel etkinliklere katılarak hem eğlendi hem de öğrendi. Tören, katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkulu anlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan, Eskişehir, 23 Nisan, Güncel, Bilim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
