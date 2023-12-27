Eskişehir\'de 119 Aranan Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 119 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-26 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanması amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, 58 ayrı olaydan arandıkları belirlenen 119 kişiden 33'ünün hükümlü, 86'sının ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.
Daha sonra, 33 firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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