 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de 12 hırsızlık olayı: 3 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 12 hırsızlık olayı: 3 şüpheli cezaevine gönderildi

Eskişehir'de meydana gelen 12 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemelerin büyük bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir\'de 12 hırsızlık olayı: 3 şüpheli cezaevine gönderildi
21.12.2023 - 16:19,
Abone Ol

Eskişehir'de 12 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde aralık ayında meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan 17 jel akü, 2 televizyon, muhtelif ev eşyası, inşaat malzemesi, 29 kümes hayvanı ve 3 evcil hayvanın çalındığı 12 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri, Odunpazarı ve Tepebaşı Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen titiz çalışma sonucu, 4 şüphelinin il merkezinden çaldıkları araç ile olayları gerçekleştirdikleri, bir evden çaldıkları 3 köpekten 1'ini olay yerinin yakınında öldürdükleri tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen ve 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şüphelilere ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Şüphelilerce çalınan malzemelerin büyük bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin Gülpınar Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde bulunan eve girerek beyaz eşya çaldıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Odunpazarı, Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Tutuklama, Cezaevi, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Adliye, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 12 hırsızlık olayı: 3 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika


16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20
Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu

Son Dakika
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11 İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 16:33:07. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 12 hırsızlık olayı: 3 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement