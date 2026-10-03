Eskişehir'de 14 yıl sonra çözülen çocuk cinayetinde baba Bozkurt tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 14 yıl sonra çözülen çocuk cinayetinde baba Bozkurt tutuklandı

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Eskişehir\'de 14 yıl sonra çözülen çocuk cinayetinde baba Bozkurt tutuklandı
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Eskişehir'de 2012'de kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan 2,5 yaşındaki çocuğun cinayetinde, 14 yıl sonra anne Huriye Çiftçi'nin ifadesiyle baba Abdurrezzak Bozkurt tutuklandı. Anne, eski eşinin çocuğu öldürdüğünü itiraf ettiğini söylerken diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinin, 14 yıl sonra anne Huriye Çiftçi'nin ifadesiyle çözüldüğü ortaya çıktı. Huriye Çiftçi'nin, ifadesinde soruşturma kapsamında tutuklanan eski eşi Abdurrezzak Bozkurt'un Yakup kaybolduktan birkaç gün sonra eli yaralı olarak geldiğini, aralarında çıkan tartışmada onu öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği belirtildi.

Yakup Bozkurt, 2012 yılı Mayıs ayında ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Seyitgazi ilçesinde kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu Yakup Bozkurt'un cansız bedeni, kırsal Doğançayır Mahallesi Kırgız Tepe mevkiinde beton büz boru içerisinde gizlenmiş vaziyette bulundu. O dönem yapılan çalışmalara rağmen Yakup Bozkurt'un cinayet şüphelisine ilişkin herhangi bir iz bulunamadı.

BAKANLIK, DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 14 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı yeniden açtı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bozkurt'un ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdurrezzak Bozkurt, anne Huriye Çiftçi, cesedi bulduğu belirtilen Halil D., Salih B., Salih M. ve Abdülkadir B. gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden anne Huriye Çiftçi, eski eşi Abdurrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü söyledi. Çiftçi, oğlu Yakup'un kaybolmasından sonra eski eşi Abdurrezzak'ın yaklaşık birkaç gün sonra elinde yara bulunarak geldiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışmada Abdurrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiğini anlatan anne Çiftçi, "Elinde kan vardı benden yara merhemi istedi. Elleri titriyordu ve ağlıyordu. Neden ağladığını ve merhemi ne yapacağını sorduğumda bana bağırarak 'sus, Yakup bende' dedi. Onu ittirdim, Abdurrezak kızıp boğazımı sıktı" dedi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Abdurrezzak Bozkurt tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Eskişehir3. SayfaBozkurtGüncelÇocukSon Dakika

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