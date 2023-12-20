Eskişehir\'de 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan 2, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4, "uyuşturucu madde üretimi veya kullanımı" suçlarından 8, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 13, "hırsızlık" suçundan 24 ve çeşitli suçlardan 90 olmak üzere 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 102,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

4 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.