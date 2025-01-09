Eskişehir'de 189 Depreme Dayanıklı Konut Projesi

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesinde TOKİ aracılığıyla yapımı devam eden depreme dayanıklı 189 sosyal konut projesinin şantiye alanına ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın, TOKİ inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Albayrak, TOKİ evlerinin bir an önce bitirilip Eskişehirlilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Depreme dayanıklı konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Bahane değil hizmet üretiyoruz. Beylikova ilçemize değer katacak 189 depreme dayanıklı sosyal konutun teslimi için artık gün sayılıyor. Nasipse önümüzdeki yaz aylarına doğru hak sahiplerine anahtar teslim süreci başlayacak. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.