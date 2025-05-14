Eskişehir'de 19 Mayıs Coşkusu: Etkinlikler Başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Gelecek gençlerle gelecek" sloganıyla düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde, gençler bayramın heyecanını yaşarken, fener alayı ve gençlik konserinde coşku zirveye çıkacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenleyeceği etkinliklerle bayramın coşkusunu tüm kente yayacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin de destek vereceği etkinlikler, 16 Mayıs Cuma günü Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de Senfoni Orkestrası'nın performansıyla başlayacak. Konserde Orkestra Şefi Atıf Taner Çolak, anlatıcı Murat Atak, solistler Arkın Akçagül ve Duru Önhon sahne alacak.

Etkinlikler, 18 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Adalar mevkiinden başlayacak "Spor Şenliği" ile devam edecek. Bu kapsamda 12.00 ve 17.00 saatleri arasında stantlar açılacak, atölyeler, e- spor ve spor alanları, sahne gösterileri Eskişehirlilerle buluşacak. Aynı gün 13.00 ve 17.30 saatlerinde ise Porsuk Çayı üzerinde "Red Bull Boat Kapışması" yarışmaları düzenlenecek.

Pazar akşamı saat 19.30'da Adalar'da DJ performansı sergilenecek ardından saat 20.30'da Köprübaşı iskeleden başlayarak fener alayı geçişi yapılacak. Saat 21.00'de de "Sıla Çuhadaroğlu feat. Hot Stuff" grubu sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Coşkuya, Es Es Bandosu da eşlik edecek.

Bayram günü olan 19 Mayıs Pazartesi ise saat 14.00'te Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ETİ Sualtı Dünyası'nda "Tünel Akvaryum Sualtı Bayrak Açma Töreni" gerçekleştirilecek.

EBB, tüm Eskişehirlileri coşkuyu hep birlikte yaşamaya davet etti.