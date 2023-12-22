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Eskişehir'de 19 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 19 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonla sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

22.12.2023 - 10:46,
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ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 19 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen 19 şüpheli, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 436 gram metamfetamin, 84 gram bonzai, 49 gram esrar, 21 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir\'de 19 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Kaynak: DHA
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 19 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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