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Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Eskişehir\'de 2. İnönü Zaferi\'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen törende çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, zaferin Türk milletinin istiklaline ve istikbaline olan inancının bir nişanesi olduğunu belirtti. Ayrıca, İnönü ailesi adına konuşan İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan Toker, İnönü Savaşları'nın 103. yıl dönümünü kutladıklarını ve kahramanları rahmetle anıldığını ifade etti. Törene, Eskişehir Valisi, Muharip Hava Kuvveti Komutanı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İnönü Belediye Başkanı ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

01.04.2024 12:25
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki törende Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, törende, zaferin 103. yıl dönümünü daha büyük bir heyecan, mutluluk ve gurur içinde kutladıklarını söyledi.

Vatan toprakları düşmanlarca pay edilmiş ve işgal edilmiş bir milletin, makus talihinin döndüğü zaferin yıl dönümü yaşadıklarını kaydeden Ustaoğlu, "2. İnönü Zaferi, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz inancının bir nişanesidir. Bu zafer hepimize kutlu olsun. Yunan ordusu hem sayıca hem de askeri donanım bakımından, Türk birliklerinden daha şanslıydı. Ellerindeki teknik imkanlara dayanan ve güvenen Yunanlılar ile İnönü mevkindeki çatışmalar 27 Mart 1921 sabahı başladı. Türk ordusu strateji ve taktik üstünlüğü sayesinde düşmanı yenerek 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece onları geri çekilmeye mecbur etti. Böylece milli mücadelemizin bir sayfası ikinci İnönü zaferiyle yazılmış oldu." diye konuştu.

2. İnönü Zaferi'nin Anadolu Türk halkını cesaretlendiren, milli hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni ve bağlılığı sağlayan, düşmanın ilerlemesini durduran itici bir güç olduğunu vurgulayarak, "Milli Mücadele hareketinin hızlanmasına yol açmıştır. Özetle söylemek gerekirse 2. İnönü Zaferi, Türk milletini sevindirmiş, heyecanlandırmış, Türk ordusuna moral vermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itibar ve güç kazandırmış, düşmanlarda ise korku uyandırmıştır." dedi.

İnönü ailesi adına konuşan İsmet İnönü'nün torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan Toker ise bu topraklarda Kurtuluş Savaşı'nın ilk büyük zaferini kazanan, ümitsizliğe düşmüş bir toplumu yeniden harekete geçiren Büyük Kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ün hem silah hem de dava arkadaşı İsmet İnönü'nün torunu olarak törende bulunduğunu kaydetti.

Her İnönü'ye gelişinde heyecanlandığını dile getiren Toker, "Bugün İnönü Savaşları'nın 103. yıl dönümünü kutluyoruz. 100 yıl geriye döndüğümüzde bu topraklarda elinde hiçbir imkanı olmayan insanların iman gücüyle, vatan gücüyle bu toprakları nasıl savunduklarını düşünüyoruz. Onların hepsini birden şükranla, rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Muhabere Binbaşı Kemal Köşe'nin de katılımcılara hitap ettiği programda, bir öğrenci günün anlam ve önemine dair şiir okudu.

Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İlker, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İnönü Belediye Başkanı seçilen Serhat Hamamcı, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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