Eskişehir'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi ve Sivrihisar Çocuk Evi'nde eğitim alan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu etkinlikler ile kutladı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Es Çocuk Evi ve Sivrihisar Çocuk Evi'nden eğitim çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Miniklerin doyasıya eğlendiği bayram kutlaması, renkli görüntülere sahne oldu.

Şehir Tiyatroları Sultandere Sahnesi'nde de çocuklar için çeşitli eğlenceler düzenlendi. Dans gösterileri ve halk oyunları ile şenlenen programda, çocuklar hem eğlendi hem de kültürel değerleri öğrendi. Kutlamalarda pasta da kesildi. Programın sonunda çocuklar tarafından "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açıldı.