Eskişehir'de Genç Yaratıcılığa Yeni Alan: "26Altı26" Programı Başlıyor

11.03.2026 13:55  Güncelleme: 15:15
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaratıcılık ve üretkenliğini desteklemek amacıyla 26ALTI26 Genç Yaratıcılar Programı'nı başlatıyor. Program, 28 Mart'ta başlayacak ve 10 hafta sürecek.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Eskişehir Yılı projeleri kapsamında hayata geçirdiği 26ALTI26 Genç Yaratıcılar Programı, 28 Mart'ta başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gençlerin üretim gücünü destekleyen bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizde var olan yaratıcı enerjiyi ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri, X Design Factory ve Eskişehir Halk Okulu iş birliğiyle hazırlanan 26ALTI26 – Genç Yaratıcılar Programı, kentte gençlerin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. 28 Mart'ta başlayacak program, 2026 Eskişehir Yılı vizyonu doğrultusunda gençlerin üretim gücünü kentle buluşturacak. Sanat, mühendislik, sosyal bilimler ve teknolojinin kesişiminde tasarlanan programda, farklı disiplinlerden 18-26 yaş arası 26 genç, 10 hafta sürecek yoğun bir yaratıcı hızlandırma deneyimine katılacak. Klasik eğitim anlayışından farklı olarak hazırlanan programda katılımcılar, teorik bilgi yerine yaparak öğrenme modeline dayalı bir süreç yaşayacak. Gençler, kendi projelerini geliştirirken girişimcilik, yaratıcı düşünme, fon bulma, proje yönetimi ve ağ geliştirme gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazanacak.

10 haftalık yoğun program

Programın ilk haftasında katılımcılar proje tanıtımı ve tanışma oturumunda bir araya gelirken, takip eden haftalarda fikir geliştirme, kişisel markalaşma, yapay zeka ve üretken tasarım, yaratıcı düşünme, girişimcilik ve networking gibi başlıklarda eğitimler gerçekleştirilecek. Her hafta düzenlenecek fikir geliştirme atölyeleriyle katılımcıların başlangıçta sundukları projeler olgunlaştırılacak. 10 haftalık sürecin sonunda geliştirilen projeler, 7 Haziran'da düzenlenecek lansman etkinliğinde yatırımcılar, sektör temsilcileri ve kent paydaşlarının karşısına çıkacak. Program sonunda en yaratıcı çözüm, en uygulanabilir fikir ve en yüksek sosyal etkiyi sağlayan projeler de jüri değerlendirmesiyle ödüllendirilecek.

22 Mart'a kadar başvurular devam ediyor

Programa katılan gençler yalnızca bir katılım belgesi değil, aynı zamanda profesyonel portfolyolarına ekleyebilecekleri somut bir proje ve güçlü bir deneyimle programı tamamlayacak. Mentorlar ve sektör temsilcileriyle kurulacak ağların da gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir adım olması hedefleniyor. 18–26 yaş arasındaki gençlere açık olan programa katılımın ücretsiz olduğu belirtilirken, başvuruların 22 Mart 2026 tarihine kadar 'ebbgenclik.com' adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

"Gençlerimizde var olan yaratıcı enerjiyi ortaya çıkarmak istiyoruz"

Başkan Ayşe Ünlüce, gençlerin üretim gücünü destekleyen bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Eskişehir her zaman gençlerin kenti oldu. 26ALTI26 programıyla gençlerimizin hayallerini projeye dönüştürmelerine ve kendi fikirlerini hayata geçirmelerine alan açıyoruz. Gençlerimizde var olan yaratıcı enerjiyi ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

