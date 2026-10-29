Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Bulvarı'nda coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Bulvarı'nda coşkuyla kutlandı

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Eskişehir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Bulvarı\'nda coşkuyla kutlandı
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Eskişehir'de Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Bulvarı'ndaki resmigeçit töreniyle coşkuyla kutlandı. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet'in ışığını sonsuza dek yaşatacaklarını vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Bulvarı'nı dolduran Eskişehirliler, resmigeçit töreninde bayram sevincini hep birlikte yaşarken Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet'in ışığını sonsuza dek yaşatacaklarını vurguladı.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, büyük bir coşkuya sahne oldu. Vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'nı doldurarak Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak oldu.

Başkan Ünlüce, Valilikte gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki resmigeçit törenine katıldı. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hv. Orgeneral Erdoğan Gür ile birlikte özel araca binerek vatandaşları selamlayan Ünlüce, Eskişehirlilerin bayram coşkusunu paylaştı.

Yoğun katılımla gerçekleşen törende, resmigeçit ve gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Törenin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Ünlüce, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Cumhuriyet coşkusunu Eskişehirlilerle birlikte yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ünlüce, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle andıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"GELECEĞE UMUTLA BAKABİLİYORSAK SENİN SAYENDE ATAM"

"'Saye' gölge demekmiş. 'Senin sayende' ne güzel bir cümledir... Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, Cumhuriyet'in aydınlığında geleceğe umutla bakabiliyorsak hep senin sayende Atam. Bizlere bu güzel vatanı ve Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı Atatürk Bulvarı'ndaki geçit törenimizde büyük bir coşku, minnet ve özlemle andık. Cumhuriyet'in kenti Eskişehir'den, Cumhuriyet'in 103. yılında bir kez daha söz veriyoruz: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Cumhuriyet'in ışığını sonsuza dek yaşatacağız."

Kaynak: ANKA
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