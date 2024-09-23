Eskişehir\'de 3-6 Yaş Arası Çocuklar İçin Çocuk Evi Açıldı

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sivrihisar'da 3-6 yaş arasındaki çocuklar için Çocuk Evi açıldı. Çocukların gelişimine, eğitimine katkı sağlaması hedeflenen Çocuk Evi'ne kayıtlar devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsalda en çok nüfusa sahip olan Sivrihisar'da açılan Çocuk Evi, çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuk Evi'nde 3-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimi alıyor. Uzmanlar eşliğinde eğlenerek öğrenen çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Vatandaşlar '0222 711 23 11' telefon numarasından detaylı bilgi alabilecek.