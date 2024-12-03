Eskişehir\'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

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(ESKİŞEHİR)- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı proje ve hizmetleri açıklayan Başkan Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, erişilebilir ve kapsayıcı bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hep birlikle daha eşit ve daha güzel bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri ve hizmetleri sosyal medya hesabından açıkladı. 3 Aralık'ın çok özel bir gün olduğuna dikkati çeken Başkan Ünlüce, "Avantaj Taksi uygulamamız ile engelli bireylere ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olup yemek yapamayacak durumda olan engelli bireylere Aşevimiz aracılığıyla sıcak yemek desteği ve maddi imkansızlıkları sebebiyle ihtiyacını karşılayamayan engelli bireylere tıbbi cihaz desteği veriyoruz. Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezimizden hizmet alan ve gelişim gösteren bireylere istihdama katılması için çaba harcıyoruz. Küçük Adımlar Sınıfı Projesi ile otizmli bireylere eğitim desteği, engellilere yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği ve sosyal yönden kendilerini geliştirebilmeleri için engellilere yönelik ücretsiz kurslar ve atölyeler düzenliyoruz. Son olarak ise evde bakım hizmetlerimiz kapsamında engelli bireylere yönelik ücretsiz kuaför, banyo ve ev temizliği hizmeti gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Birlikle daha eşit ve daha güzel bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Ünlüce, farkındalığın ve dayanışmanın artması gerektiğine vurgu yaparak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hep birlikte engelleri aşabileceğimizi hatırladığımız, farkındalığımızı ve dayanışmamızı güçlendirdiğimiz özel bir gün. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, erişilebilir ve kapsayıcı bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşmak mümkün! Bu yolda bize her zaman ilham veren tüm engelli bireylere ve onların ailelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikle daha eşit ve daha güzel bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.